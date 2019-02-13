Тухель: «ПСЖ» заслужил победу над «МЮ», но это лишь перерыв в 180-минутной игре

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (2:0).

«Я думаю, что мы провели очень хороший матч. Мы были максимально сосредоточенны, сохраняли баланс, действовали осторожно и агрессивно с одной стороны, но расслабленно с другой.

Благодаря нашей структуре игры мы всё больше и больше контролировали матч по мере его развития. Мы допустили несколько потерь в первом тайме, но после перерыва действовали намного лучше. Мы заслужили победу, но это лишь перерыв в 180-минутной игре.

Я рад, что Ди Мария действовал уверенно во втором тайме, потому что до перерыва он играл прямо передо мной и сделал много простых потерь. В эпизоде со вторым голом он сделал просто идеальный пас на Мбаппе», — приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА.

Ответный матч «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» состоится 6 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.