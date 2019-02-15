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Манчини: сборная Италии способна выиграть Евро-2020

Манчини: сборная Италии способна выиграть Евро-2020
Футбол / Евро-2020

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что его команда способна стать одним из фаворитом в борьбе за золотые медали чемпионата Европы 2020 года.

«Травма от чемпионата мира уже прошла. Мы должны воспринимать её как предупреждение, но в то же время нам нужно мыслить более масштабно.

В мире нет команд, которые лучше нашей. Сборная Аргентины не сумела выиграть Кубок Америки вместе с Месси. У других команд нет Месси, так почему мы не можем задуматься о победе на чемпионате Европы?

Мы надеемся на нашу молодёжь. В течение следующих двух лет мы можем построить сильную команду, способную хорошо выступить на Евро и отлично провести чемпионат мира 2022 года», — сказал Манчини в интервью Corriere della sera.

Манчини: мечтаю выиграть Евро и чемпионат мира друг за другом со сборной Италии
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