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«Витесс» Слуцкого обыграл «Виллем II» и одержал первую победу в пяти матчах

«Витесс» Слуцкого обыграл «Виллем II» и одержал первую победу в пяти матчах
Футбол / Прочие турниры

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу в матче 22-го тура Эредивизии с клубом «Виллем II». Встреча, проходившая на стадионе «Гелредом», завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

«Витесс» вышел вперёд на 32-й минуте, когда Брайан Линссен точно пробил по воротам соперника. На 59-й минуте преимущество хозяев удвоил Мартин Эдегор, находящийся в «Витессе» в аренде. Уже через две минуты Александер Исак сократил отставание в счёте. Затем команды обменялись забитыми мячами, за «Витесс» отличился Макс Кларк, а в составе «Виллема» отличился Вангелис Павлидис.

Подопечные Леонида Слуцкого прервали серию из четырёх матчей без побед в чемпионате Нидерландов. «Витесс» набрал 33 очка и вернулся на пятое место в турнирной таблице Эредивизии. «Виллем II» с 25 набранными очками занимает 11-е место.

Нидерланды - Эредивизия. 22-й тур
16 февраля 2019, суббота. 22:45 МСК
Витесс
Арнем
3 : 2
Виллем II
Тилбург
1:0 – Линссен – 5, 2:0 – Эдегор – 59, 2:1 – Исак – 61, 3:1 – Кларк – 79, 3:2 – Павлидис – 83
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