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Бенитес: при Моуринью «МЮ» имел большой потенциал, но не оправдывал ожидания

Бенитес: при Моуринью «МЮ» имел большой потенциал, но не оправдывал ожидания
Футбол / Англия

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес высказался по поводу работы португальского специалиста Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед». Напомним, Моуринью был отправлен в отставку в декабре 2018 года. Его место занял норвежец Уле-Гуннар Сульшер.

«На расстоянии, не знаю толком, что происходит внутри команды, тяжело выражать своё мнение. Я анализирую лишь то, что вижу. „Манчестер Юнайтед“ при Моуринью был клубом с большим потенциалом, который не оправдывал ожидания», — приводит слова Бенитеса Marca.

«Манчестер Юнайтед» набрал 51 очко в 26 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.Лидером соревнования на данный момент является «Манчестер Сити», набравший 65 очков в 27 матчах.

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