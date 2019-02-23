Бенитес может стать главным тренером «Лестера»

«Лестер Сити» может сменить главного тренера по окончании текущего сезона, сообщает Mirror.



По информации источника, нынешний наставник «Лестера» Клод Пюэль может покинуть свой пост летом. Руководство английского клуба рассматривает в качестве замены французскому специалисту действующего главного тренера «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэля Бенитеса.



Напомним, контракт Бенитеса с «Ньюкаслом» рассчитан до лета 2019 года. Испанский специалист пока не договорился с клубом о продлении действующего соглашения.



58-летний Бенитес возглавил «Ньюкасл Юнайтед» в марте 2016 года и спустя два месяца вылетел с ним в Чемпионшип. Спустя год он вернул клуб в Премьер-лигу. В нынешнем сезоне «сороки», набрав 25 очков, занимают 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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