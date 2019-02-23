Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бенитес может стать главным тренером «Лестера»

Бенитес может стать главным тренером «Лестера»
Футбол / Англия

«Лестер Сити» может сменить главного тренера по окончании текущего сезона, сообщает Mirror.

По информации источника, нынешний наставник «Лестера» Клод Пюэль может покинуть свой пост летом. Руководство английского клуба рассматривает в качестве замены французскому специалисту действующего главного тренера «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэля Бенитеса.

Напомним, контракт Бенитеса с «Ньюкаслом» рассчитан до лета 2019 года. Испанский специалист пока не договорился с клубом о продлении действующего соглашения.

58-летний Бенитес возглавил «Ньюкасл Юнайтед» в марте 2016 года и спустя два месяца вылетел с ним в Чемпионшип. Спустя год он вернул клуб в Премьер-лигу. В нынешнем сезоне «сороки», набрав 25 очков, занимают 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Бенитес: у ЦСКА хорошая команда и хороший тренер
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент