«Монако» обыграл «Лион» и одержал вторую победу подряд в Лиге 1

В матче 26-го тура чемпионата Франции «Монако» обыграл «Лион» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Монако на стадионе «Луи II». Обслуживал матч арбитр Бенуа Мийо.

Счёт был открыт на 18-й минуте, отличился Желсон Мартинш, которому ассистировал Фоде Балло-Туре. Довольно быстро монегаскам удалось увеличить разрыв в счёте, на 27-й минуте гол забил Маркуш Лопеш.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле 81 минуту, не отметившись результативными действиями.

Благодаря победе «Монако», набрав 25 очков, поднялся на 16-е место в турнирной таблице французского национального чемпионата. Отрыв команды от зоны вылета составляет уже пять очков. «Лион» (46) остался на третьем месте в таблице.