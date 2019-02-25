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«Монако» обыграл «Лион» и одержал вторую победу подряд в Лиге 1

«Монако» обыграл «Лион» и одержал вторую победу подряд в Лиге 1
Футбол / Франция

В матче 26-го тура чемпионата Франции «Монако» обыграл «Лион» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Монако на стадионе «Луи II». Обслуживал матч арбитр Бенуа Мийо.

Счёт был открыт на 18-й минуте, отличился Желсон Мартинш, которому ассистировал Фоде Балло-Туре. Довольно быстро монегаскам удалось увеличить разрыв в счёте, на 27-й минуте гол забил Маркуш Лопеш.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле 81 минуту, не отметившись результативными действиями.

Благодаря победе «Монако», набрав 25 очков, поднялся на 16-е место в турнирной таблице французского национального чемпионата. Отрыв команды от зоны вылета составляет уже пять очков. «Лион» (46) остался на третьем месте в таблице.

Франция - Лига 1. 26-й тур
24 февраля 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Монако
Монако
2 : 0
Лион
Лион
1:0 – Мартинш – 18, 2:0 – Лопеш – 27
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