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«Хоффенхайм» упустил победу в гостевом матче с «РБ Лейпцигом» в Бундеслиге

«Хоффенхайм» упустил победу в гостевом матче с «РБ Лейпцигом» в Бундеслиге
Футбол / Германия

В матче 23-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» принимал «Хоффенхайм». Встреча команд состоялась на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола встречи стал нападающий «Хоффенхайма» Андрей Крамарич, отправивший мяч в ворота «РБ Лейпцига» на 22-й минуте. Ответный гол на свой счёт записал защитник «РБ Лейпциг» Вилли Орбан.

«Хоффенхайм» набрал 34 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «РБ Лейпциг» (42) располагается на 4-м месте в таблице немецкой Бундеслиги. Лидером соревнования на данный момент является дортмундская «Боруссия», набравшая 54 очка в 23 матчах Бундеслиги.

В следующем туре «РБ Лейпциг» сыграет на выезде с «Нюрнбергом», а «Хоффенхайм» проведёт матч с «Айнтрахтом».

Германия - Бундеслига. 23-й тур
25 февраля 2019, понедельник. 22:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
1 : 1
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 – Крамарич – 22, 1:1 – Орбан – 89
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