«Хоффенхайм» упустил победу в гостевом матче с «РБ Лейпцигом» в Бундеслиге

В матче 23-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» принимал «Хоффенхайм». Встреча команд состоялась на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге и завершилась со счётом 1:1.



Автором первого гола встречи стал нападающий «Хоффенхайма» Андрей Крамарич, отправивший мяч в ворота «РБ Лейпцига» на 22-й минуте. Ответный гол на свой счёт записал защитник «РБ Лейпциг» Вилли Орбан.



«Хоффенхайм» набрал 34 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «РБ Лейпциг» (42) располагается на 4-м месте в таблице немецкой Бундеслиги. Лидером соревнования на данный момент является дортмундская «Боруссия», набравшая 54 очка в 23 матчах Бундеслиги.



В следующем туре «РБ Лейпциг» сыграет на выезде с «Нюрнбергом», а «Хоффенхайм» проведёт матч с «Айнтрахтом».

