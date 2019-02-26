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Сигурдссон стал самым результативным исландцем в истории Премьер-лиги

Сигурдссон стал самым результативным исландцем в истории Премьер-лиги
Футбол / Англия

Исландский полузащитник «Эвертона» Гилфи Тор Сигурдссон отметился голом в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Кардифф Сити» (счёт 1:0, идёт второй тайм).

Этот гол стал для Сигурдссона 56-м в карьере в Премьер-лиге. Благодаря этому он стал самым результативным исландцем в истории английской Премьер-лиги, опередив Эйдура Гудйонсена (55).

29-летний Сигурдссон перешёл в «Эвертон» летом 2017 года из «Суонси Сити». Сумма трансфера составила € 49,4 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах английского национального чемпионата, в которых стал автором девяти забитых мячей (два — с пенальти), а также отметился тремя результативными передачами. Его контракт с ливерпульским клубом действителен до лета 2022 года.

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