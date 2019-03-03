«Лестер» потерпел поражение от «Уотфорда» в дебютном матче Роджерса

В матче 29-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» принимал «Лестер Сити». Встреча прошла в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Уотфорда» Трой Дини, отличившийся на 5-й минуте. В середине второго тайма счёт сравнял форвард «лис» Джейми Варди. Победу хозяевам принёс нападающий Андре Грэй, отправивший мяч в ворота гостей на 92-й минуте.

Этот матч стал дебютным для Брендана Роджерса на посту главного тренера «Лестера». 46-летний специалист сменил Клода Пюэля, уволенного в конце февраля.

«Уотфорд», набрав 43 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Лестер» (35) — 11-е.

Статистика игроков английского первенства доступна на «Чемпионате».