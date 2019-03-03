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«Лестер» потерпел поражение от «Уотфорда» в дебютном матче Роджерса

«Лестер» потерпел поражение от «Уотфорда» в дебютном матче Роджерса
Футбол / Англия

В матче 29-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» принимал «Лестер Сити». Встреча прошла в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Уотфорда» Трой Дини, отличившийся на 5-й минуте. В середине второго тайма счёт сравнял форвард «лис» Джейми Варди. Победу хозяевам принёс нападающий Андре Грэй, отправивший мяч в ворота гостей на 92-й минуте.

Этот матч стал дебютным для Брендана Роджерса на посту главного тренера «Лестера». 46-летний специалист сменил Клода Пюэля, уволенного в конце февраля.

«Уотфорд», набрав 43 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Лестер» (35) — 11-е.

Статистика игроков английского первенства доступна на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 29-й тур
03 марта 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Уотфорд
Уотфорд
2 : 1
Лестер Сити
Лестер
1:0 – Дини – 5, 1:1 – Варди – 75, 2:1 – Грэй – 90+2
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