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Гвардиола — о расследовании в отношении «МС»: полностью доверяю клубу

Гвардиола — о расследовании в отношении «МС»: полностью доверяю клубу
Футбол / Англия

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его не беспокоит начало расследования УЕФА в отношении английского клуба на предмет возможного нарушения правил финансового фэйр-плей.

«Повлияет ли это как-то на моё наследие в клубе? Нет, никак.

Накануне клуб опубликовал официальное заявление. Мне больше нечего к этому добавить. В «Манчестер Сити» готовы к сотрудничеству. Надеюсь, что всё это завершится как можно скорее. Ещё в прошлом году я сказал, что полностью доверяю руководству клуба. Надеюсь, что они смогут побыстрее решить вопрос», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, осенью 2018 года Football Leaks представил доказательства финансовых махинаций «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что в случае подтверждения этой информации действующие чемпионы английской Премьер-лиги будут отстранены от участия в еврокубках.

В «Манчестер Сити» прокомментировали расследование УЕФА на тему нарушения ФФП
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