Черчесов: за всё время в сборной я лишь дважды ощутил себя тренером

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как он относится к появлению в команде четырёх игроков из зарубежных чемпионатов.

«Что в Краснодар, что в Чехию — два часа на самолёте, поэтому никаких проблем нет. Мы не делаем ничего искусственно — смотрим только на то, как проявляет себя конкретный игрок. К тому же быть хорошим и быть готовым — две разные вещи. За всё время в сборной я лишь два раза по-настоящему ощутил себя тренером. Сейчас больше чувствую себя менеджером — за два дня тяжело натренировать какие-то вещи. Приходится исходить из готовности футболистов в конкретный период», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Напомним, что сборная России в марте проведёт два матча отборочного турнира чемпионата Европы—2020. Матч Бельгия — Россия состоится 21 марта. Встреча Казахстан — Россия пройдёт 24 марта.