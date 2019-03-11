Назван состав сборной России на матчи отбора Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил список из 26 футболистов, которые будут вызваны для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с Бельгией и Казахстаном. Об этом сообщает официальный сайт РФС.



Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунёв («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо» Москва).



Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак» Москва), Вячеслав Караваев («Витесс» Голландия), Фёдор Кудряшов («Истанбул Башакшехир» Турция), Андрей Семёнов («Ахмат» Грозный), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все — ЦСКА Москва).



Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив» Москва), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Денис Черышев («Валенсия» Испания).



Нападающие: Артём Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Фёдор Смолов («Локомотив» Москва), Фёдор Чалов (ЦСКА Москва).



Подготовку к матчам подопечные Черчесова начнут 17 марта в Новогорске.

Матч Бельгия — Россия состоится 21 марта. Встреча Казахстан — Россия пройдёт 24 марта.