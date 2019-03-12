Раньери посоветовал «Роме» приобрести Дринкуотера

Новый главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери посоветовал римскому клубу приобрести полузащитника «Челси» Дэниела Дринкуотера. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.

Ранее Раньери уже работал с Дринкуотером, когда тренировал «Лестер Сити». Напомним, Раньери возглавил «Рому» несколько дней назад, сменив на посту наставника уволенного Эусебио Ди Франческо.

29-летний Дринкуотер перешёл в «Челси» летом 2017 года из «Лестер Сити». Сумма трансфера составила € 37,9 млн. В нынешнем сезоне хавбек не провёл ни одного матча в чемпионате Англии, лишь один раз попав в заявку на игру. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

После 27 туров «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.