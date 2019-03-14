Салихамиджич: нужно похвалить «Ливерпуль», они просто были лучше нас

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился мнением об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.



«Мы не смогли организовать давление. Нужно похвалить «Ливерпуль», они показали очень хорошую игру. Они просто были лучше нас, лучше действовали в единоборствах. Как правило, мы доминируем во владении мячом, но не сегодня. Нам не удавалось закрепиться вблизи чужой штрафной и регулярно создавать моменты», – цитирует Салихамиджича официальный сайт немецкого клуба.

Напомним, первая встреча, которая состоялась 19 февраля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершилась со счётом 0:0. Таким образом, «Ливерпуль» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Бавария» завершила выступление в соревновании.