«Динамо» К — «Челси»: Кепа, Жиру и Хадсон-Одои — в стартовом составе лондонцев

Тренерские штабы киевского «Динамо» и лондонского «Челси» определились с составами на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. С первых минут встречу начнут голкипер английской команды Кепа Аррисабалага, а также нападающие Оливье Жиру и Каллум Хадсон-Одои.

«Динамо»: Бойко, Бурда, Кадар, Миколенко, Кендзёра, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Феррейра, Шапаренко, Гармаш.

«Челси»: Кепа, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Дзаппакоста, Ковачич, Канте, Лофтус-Чик, Виллиан, Жиру, Хадсон-Одои.

Матч «Динамо» — «Челси» состоится сегодня, 14 марта, в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» и начнётся в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первая игра, прошедшая в Лондоне 7 марта, завершилась со счётом 3:0 в пользу английского клуба.