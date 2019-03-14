УЕФА ответил на претензии Сарри по поводу состояния поля в Киеве

УЕФА отверг претензии главного тренера «Челси» Маурицио Сарри по поводу состояния поля на домашней арене киевского «Динамо». Ранее наставник синих после открытой тренировки на Олимпийском стадионе назвал «катастрофой» состояние поля на стадионе в столице Украины.



«Персонал УЕФА по оценке качества поля находится в контакте с работниками Олимпийского стадиона с начала сезона и оказывает поддержку на протяжении всего времени. Претензии по поводу состояния поля в большей степени носят эстетический характер и не свидетельствуют о возможных рисках игры на таком газоне», — приводит текст заявления УЕФА Sky Sports.

Первая встреча между «Челси» и «Динамо» завершилась со счётом 3:0 в пользу лондонской команды.