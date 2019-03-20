Сборная России U19 сыграла вничью с Азербайджаном в элитном раунде Евро-2019

В первом матче элитного раунда чемпионата Европы 2019 года U19 сборная России сыграла вничью с национальной командой Азербайджана. Встреча команд состоялась на стадионе академии «Краснодара» и завершилась со счётом 0:0.



Встречу команд обслуживала бригада арбитров из Швейцарии и Венгрии во главе с Адрианом Яккоттетом. В роли его ассистентов выступили Виталь Жобен и Балаж Серт. Резервный рефери — Адам Фаркаш.



Таким образом, сборная России набрала 1 очко и занимает третье место в группе 1. Национальная команда Азербайджана (1) располагается строчкой выше, на втором месте. Лидером группы 1 на данный момент является сборная Ирландии, обыгравшая Румынию в первой встрече.



Финальная стадия чемпионата Европы пройдёт в Армении в июле 2019 года.