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Сборная России U19 сыграла вничью с Азербайджаном в элитном раунде Евро-2019

Сборная России U19 сыграла вничью с Азербайджаном в элитном раунде Евро-2019
Футбол / Сборная России

В первом матче элитного раунда чемпионата Европы 2019 года U19 сборная России сыграла вничью с национальной командой Азербайджана. Встреча команд состоялась на стадионе академии «Краснодара» и завершилась со счётом 0:0.

Встречу команд обслуживала бригада арбитров из Швейцарии и Венгрии во главе с Адрианом Яккоттетом. В роли его ассистентов выступили Виталь Жобен и Балаж Серт. Резервный рефери — Адам Фаркаш.

Таким образом, сборная России набрала 1 очко и занимает третье место в группе 1. Национальная команда Азербайджана (1) располагается строчкой выше, на втором месте. Лидером группы 1 на данный момент является сборная Ирландии, обыгравшая Румынию в первой встрече.

Финальная стадия чемпионата Европы пройдёт в Армении в июле 2019 года.

U19 ЧЕ-2019
20 марта 2019, среда. 17:00 МСК
Азербайджан U19
0 : 0
Россия U19
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