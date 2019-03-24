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«Луч» и «Тюмень» поделили очки в матче ФНЛ

«Луч» и «Тюмень» поделили очки в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги «Луч» принимал «Тюмень». Встреча прошла во Владивостоке на стадионе «Динамо» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник «Луча» Андрей Павленко, отличившийся на 16-й минуте. До перерыва счёт сравнял хавбек «Тюмени» Игорь Леонтьев.

Серия «Луча» без побед в ФНЛ достигла пяти матчей. Ранее команда из Владивостока два раза сыграла вничью и потерпела два поражения. «Тюмень» не выигрывает уже в течение восьми встреч. В предыдущих турах команда Горана Алексича потерпела три поражения и четыре раза сыграла вничью.

«Луч», набрав 37 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ, «Тюмень» (27) — 18-е.

В 29-м туре «Луч» на выезде встретится с «Тамбовом», а «Тюмень» дома примет «Томь». Оба матча состоятся 30 марта.

ФНЛ - Первый дивизион. 28-й тур
24 марта 2019, воскресенье. 08:00 МСК
Луч
Владивосток
1 : 1
Тюмень
Тюмень
1:0 – Павленко – 16, 1:1 – Леонтьев – 23
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