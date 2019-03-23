Не секрет, что на «Мордовию» сгоняли людей. Но чтобы столько…

О том, что на матчи ФНЛ сгоняют людей, говорят очень давно. Об этом можно почитать здесь.

Здесь.

Или здесь.

«Начали не только рабочих гонять туда, но и студентов со школьниками, — рассказывал «Собеседнику» один из сотрудников Саранского приборостроительного завода. — Попробовали бы по покупным билетам посмотреть, какая посещаемость будет. Подробнее не скажу. Рабочее место не лишнее. Поэтому промолчу. Вы на игру придите. И посмотрите, кто выходит со стадиона».

«Чемпионат» пришёл. И посмотрел.

Как мы ходили на матч ФНЛ

Планов посетить матч «Мордовии» изначально не было. Только желание посетить стадион ЧМ в свой выходной. Вспомнили уровень хайпа вокруг посещаемости ФНЛ и поняли, что будет весело.

В Саранске праздник продолжается. Но не везде так На новую арену в Саранске на матч ФНЛ пришло 26 тыс. человек.

За час до игры двигаю в сторону стадиона. Уже метров за 200 становится ясно, что людей нет.

Фото: «Чемпионат»

Может, основная часть приезжает с другой стороны? Иду дальше и подхожу к первому входу. Вблизи всё выглядит ещё печальнее.

Фото: «Чемпионат»

Мимо прогуливается дружинник с повязкой.

— А люди-то вообще есть?

— Конечно есть! Вы за кого болеете, за хозяев или гостей? Проходите дальше, основная масса людей там.

Третью попытку найти хоть кого-нибудь лучше описать фотографией.

Фото: «Чемпионат»

В кассы очередь из одного человека.

— Добрый день, какая сегодня ожидается посещаемость?

— Ой, даже не знаю. У нас данные не отображаются.



— А обычно сколько?

— Ну, по-разному…



— Ну сколько по-разному, десять тысяч или семь?

— Да какооой там. Тысяча где-то приходит — и то хорошо.

— А как же осенние 20 тысяч?

— Ну так бесплатно билеты раздавали. За деньги люди не идут.

Ниже стоимость билетов на стадион.

Фото: «Чемпионат»

Рядом появляются местные «ультрас». Лет по 13, но выглядят агрессивно — человек шесть. Догоняю, в ответ та же история: «Так на халяву ходили, кому теперь нужен этот футбол».

Делаю круг вокруг стадиона: ну вдруг что-то упустил. По пути ещё несколько человек рассказывают одну и ту же историю про бесплатные билеты и обязалово от начальников.

Только девушка-стюард попыталась списать минус 20 тысяч зрителей на плохую погоду (в районе нуля градусов). Линия партии чтится.

Витёк, игра, выездюки

На самом матче проблем не меньше. Ни один из пяти (не преувеличиваю) стюардов не знает, как попасть в пресс-ложу. И это при том, что они стоят прямо рядом со входом для прессы.

Чуть позже выясняется, что с разовой аккредитацией пройти туда не получится в принципе. У постоянных журналистов есть специальные карты с чипом — по ним они и проходят на свои места.

Приходится сесть прямо в буфете, спрашиваю очередного стюарда про Wi-Fi.

«Wi-Fi? Да вроде был где-то. Как подключить? Да чёрт его знает, вряд ли кто-то подскажет».

Спасибо Виктору Панченко (отец Кирилла) за пригласительные в VIP-ложу, иначе так бы и блуждать по стадиону.

На самом поле событий не густо. Представьте, полупустой стадион, тишина, и только один человек орёт так, что слышно на противоположной трибуне.

Это Витёк! Культовый человек для российского футбола. «Мордвааа! Великая!».

— Как вы?

— Хреново. Играют хреново и всё хреново (словечки на самом деле были покрепче).

С Витьком очень сложно общаться. А уж когда он болеет за своих во время игры, делать это почти нереально. Только урывками.

— На ЧМ сходили?

— Нет, ***, у меня траур, — не уточняя, отвечает Витёк.

Дела у него плохи. Главный фан Мордовии в последние годы страдает из-за серьёзных психических расстройств. На вопрос о здоровье следует традиционный ответ из пяти букв.

Почтения к своей легенде среди болельщиков не ощущается. Дети подбираются к Витьку, регулярно его передразнивают и стебут. Неудивительно, что тот отгородился ото всех и не обращает внимания на окружающих.

Фото: «Чемпионат»

Куда веселее в секторе болельщиков из Владивостока. На матч «Мордовия» — «Луч» их приехало целых шесть. Вместе они держали баннер — пожалуй, главный перформанс игры, не считая Витька.

«Ребяяят! Держите баннер крепче, мне надо в уборную», — предупреждает своих одна девушка. Тот случай, когда минус один на трибуне — это реально важно.

Фото: «Чемпионат»

— Ну мы не все приехали из Владика (Владивосток. — Прим. «Чемпионата»), кто-то из ближайших городов. Но родом все оттуда.



— Сколько людей приехали из Владивостока?

— Трое. Я и сама ездила на матчи из Владивостока — в Саратов, в Нижнекамск. Самое сложное — купить билеты на самолёт, но в том году иногда получалось пробить «тройник».



— Что?

— Ну это когда сразу три города посещаешь за один раз. Ближе к весне, когда становится тепло, мы прилетаем в Москву, а оттуда уже передвигаемся автостопом. Иногда сутки едем.



— Здесь есть тот тип, который бросал петуха в Григоряна в Воронеже?

— Это было как раз во время «тройника» — Питер-Воронеж-Волгоград. Не знали, что Саша будет его кидать. Мы пошли на фанатку, а он — на «кузьму». Сказал, чтобы к 40-й минуте смотрели в его сторону.

Время петуха. Самое дикое увольнение тренера в России (фото, видео, ад) Григорян, фанаты, оскорбления, угрозы, пранки, ФСБ, суд, тюрьма. Это история «взорванных пуканов» — всё как мы любим.

— И?

— Поворачиваемся, а там петух летит. Он потом пытался прорваться к нам на сектор, но его повязали. Влепили штраф и полгода бана, но он ходил на игры. В ФНЛ это непривычно, поэтому зачастую тупят и пускают всех.



— Сколько стоит билет из Владивостока?

— Тысяч 20 туда-обратно. У нас один военный — он бесплатно ездит. Тут обычные люди с нормальной работой. На каждую игру не приезжают, стараются сразу бить «тройник».



— «Луч» же дерьмово играет. Смысл гонять на него?

— Дерьмово, да. Но это родная команда. Девять лет за неё болею.



— Как появился баннер на эту игру?

— Чувак рисовал всю ночь. Доделывали прямо перед игрой. Парни сняли квартиру, а баннер рисовали прямо во дворе дома. Мы иногда ездим на матчи вообще вдвоём — с Егором. Берём мою жёлтую кофту и его синюю, связываем и получается выездной баннер.

После игры

И всё же один большой плюс у такой посещаемости есть — после игры стадион пустеет за две минуты. Но всё равно непонятно, какая непреодолимая сила тянула сюда осенью десятки тысяч людей. Ну как можно заставить в таком объёме?

Фото: «Чемпионат

В попытках осознать реальность решил добраться до местных. Всё по классике — «Тиндер»-бар-разговоры. Девушка оказалась студенткой МГУ (не московского — мордовского).

Вскоре слышу рассказ: «Ой, да нас заставляли ходить на матчи. Куратор пересылал сообщения сверху с требованием «поддержать родную команду». Реально ли загонять столько людей на стадион? В одном только МГУ суммарно 20 тыс. студентов. Плюс другие вузы, бюджетники.

На работе у мамы было то же самое — всех настоятельно просили ходить на матчи. Нас и в театр теперь заставляют ходить, чтобы хоть какие-то зрители были. Местные постановки очень так себе, поэтому никто не ходит. Отказаться в теории можно, но мало кто спорит. Город маленький — все всех знают».

После долгих минут поиска нужной переписки (времени с лета прошло много) девочка утомляется и обещает прислать всё завтра. Позже она пришлёт такое сообщение.

Фото: «Чемпионат

Мораль всей истории?

Правильно «Мордовия» впряглась за Витька в той самой истории.

РПЛ и трансляций уже давным-давно нет. А Витёк есть. Практически в одиночку создаёт антураж на новеньком саранском стадионе. Больше этот футбол здесь пока почти никому не нужен.