Защитник сборной Казахстана: мы с Россией братские народы, но на поле соперники

Защитник сборной Казахстана Дмитрий Шомко поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой России.



«Все прекрасно видели игру сборной России на чемпионате мира, и, на мой взгляд, она не стала хуже и после него. Разберём каждое действие игроков соперников и будем готовиться играть со всеми командами на равных. Одно я знаю точно — будет хорошая игра. С Россией мы всегда были и остаемся братскими народами, но на поле мы соперники и настрой команды будет на 100 процентов.



Одна из сильных сторон России — это нападение. Ещё стоит отметить командную игру. Разобрали соперника и готовы к этой встрече. Нам необходимо показать и навязать свой футбол, который хочет видеть наш тренерский штаб. Думаю, нужно играть с этими футболистами на близком расстоянии и не давать им свободно передвигаться у наших ворот», — приводит слова Шомко сайт Федерации футбола Казахстана.

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