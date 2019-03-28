Овчинников: Гилерме — один из лучших вратарей по игре на выходах в Европе

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением о бразильском вратаре «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме.

«Гилерме получил российский паспорт уже давно. И ездил со сборной на чемпионат Европы во Францию, когда с командой работали ещё мы с Леонидом Викторовичем Слуцким. Всем очевидно, что Маринато — голкипер высокой квалификации, являющийся одним из лучших в РПЛ. Степень его необходимости сборной определяет только тренерский штаб.

Что касается натурализации, то она не имела отношения к национальной команде. Он достаточно лет прожил в России, и инициатором получения им гражданства выступил «Локомотив». А приглашать его в сборную или нет — решать тренерам. Нравится кому-то игра Гилерме или нет — вопрос вкуса. Выбор всегда за одним человеком — главным тренером.

Думаю, любой тренер вам скажет, что Гилерме — один из лучших вратарей по игре на выходах в Европе. Он играет стабильно, помог «Локо» в минувшем сезоне выиграть чемпионат, выглядел в большинстве матчей очень хорошо. Конечно, у любого игрока есть свои плюсы и минусы, но его высокая квалификация не вызывает никаких сомнений», — приводит слова Овчинникова «Московский комсомолец».