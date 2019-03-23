Черчесов — о Гилерме в сборной России: не смотрим, кто где родился и вырос

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном рассказал, почему бразильский вратарь Маринато Гилерме выступает за российскую команду.

«Юридически он россиянин, мы не смотрим, кто где родился и вырос. Гилерме хорошо себя проявляет, в прошлом году сыграл два матча на ноль, говорит по-русски чуть лучше, чем я по-казахски, хорошо чувствует себя в коллективе. А вот такие вопросы получать некомфортно», — передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Матч отборочного турнира Евро-2020 Казахстан — Россия состоится завтра, 24 марта, на стадионе «Астана Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.