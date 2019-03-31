Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Реал Мадрид» — «Уэска». 31 марта. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Решающий гол с пенальти — в видеообзоре матча «Севилья» — «Валенсия»

Решающий гол с пенальти — в видеообзоре матча «Севилья» — «Валенсия»
Футбол / Испания

В 29-м туре чемпионата Испании «Севилья» уступила «Валенсии» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Обслуживал матч арбитр Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.

Победу «летучим мышам» принёс Даниэль Парехо, который реализовал 11-метровый в концовке первого тайма.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев принял участие в матче, выйдя на поле на 46-й минуте. Экс-игрок «Спартака» Квинси Промес отыграл 67 минут за «Севилью».

«Валенсия», набрав 43 очка, вышла на шестое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Севилья» (43) опустилась на седьмое место.

В следующем туре «Валенсия» дома сыграет с «Реалом». Матч состоится 3 апреля. «Севилье» предстоит домашняя игра с «Алавесом», которая пройдёт 4 апреля.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент