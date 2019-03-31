Решающий гол с пенальти — в видеообзоре матча «Севилья» — «Валенсия»

В 29-м туре чемпионата Испании «Севилья» уступила «Валенсии» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Обслуживал матч арбитр Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.

Победу «летучим мышам» принёс Даниэль Парехо, который реализовал 11-метровый в концовке первого тайма.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев принял участие в матче, выйдя на поле на 46-й минуте. Экс-игрок «Спартака» Квинси Промес отыграл 67 минут за «Севилью».



«Валенсия», набрав 43 очка, вышла на шестое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Севилья» (43) опустилась на седьмое место.



В следующем туре «Валенсия» дома сыграет с «Реалом». Матч состоится 3 апреля. «Севилье» предстоит домашняя игра с «Алавесом», которая пройдёт 4 апреля.