Исполком РФС состоится 18 апреля

Ближайшее заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) состоится 18 апреля, сообщил директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



В палату РФС по разрешению споров дополнительно к действующим арбитрам была выдвинута Дарья Горлова из «Локомотива». В комитет РФС по статусу игроков на освободившуюся квоту был выдвинут Дмитрий Иванов из «Локомотива». Их кандидатуры будут рассматриваться исполкомом РФС на ближайшем заседании.



Были рассмотрены предложения по реорганизации первенства молодёжных команд и создана рабочая группа по реализации постановления исполкома РФС о лимите на легионеров. Работа по ним уже идёт и будет продолжаться, сообщили в пресс-службе РФС корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

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