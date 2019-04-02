РПЛ утвердила технический регламент на следующие три сезона

Российская Премьер-Лига утвердила технический регламент на следующие три сезона, сообщили корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

На заседании была согласована структура календаря Российской Премьер-Лиги на сезон-2019/20. Она направлена на утверждение исполкома в РФС. Последний тур следующего сезона состоится 17 мая 2020 года. Первый матч сезона состоится 14 июля. Также на заседании были рассмотрены вопросы внедрения системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матчи чемпионата России.

Напомним, ранее стало известно, что Суперкубок России пройдёт 6 июля на стадионе «ВТБ Арена». В качестве резервных стадионов заявлены «Ростов Арена» и «Волгоград Арена». В матче за Суперкубок примут участие чемпион России и обладатель Кубка страны.