«Сан-Паулу» отказался арендовать Рошу за € 1 млн

«Сан-Паулу» отказался от аренды бразильского нападающего «Спартака» Педро Роши за € 1 млн. Об этом сообщает Globo.

По данным источника, в бразильском клубе посчитали данную сумму завышенной. Трансферное окно в Бразилии закрывается 3 апреля.

Ранее Роша сообщил, что хочет покинуть «Спартак», так как не получает игровой практики. По словам агента игрока Хэмилтона Бернарда, главный тренер красно-белых Олег Кононов не рассчитывает на его клиента.

24-летний Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в одном матче Российской Премьер-Лиги, проведя на поле 63 минуты, и не отметился результативными действиями. Контракт с российским клубом действителен до лета 2021 года.