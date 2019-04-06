Мелкадзе: счёт матча с ЦСКА не по игре, нормально было бы — 2:2

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2).

«Не знаю, что случилось в перерыве, но в футболе есть такое правило: не забиваешь ты, забивают тебе. Тренер в раздевалке сказал, что делит это горе с нами. У меня был день рождения, и это, конечно, не самый лучший подарок. Это наша общая боль. Но впереди ещё много игр, чемпионская гонка не закончена. Думаю, счёт не по игре, нормальный счёт был бы 2:2», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

ЦСКА, набрав 40 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (36) остался на 5-м месте. В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом».