Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кононов: «Спартак» хорошо провёл первый тайм, но плохо начал второй

Кононов: «Спартак» хорошо провёл первый тайм, но плохо начал второй
Футбол / РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение со счётом 0:2 в домашнем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Хороший первый тайм, с нашим преимуществом, создавали голевые моменты, которые не реализовали. Плохо вошли в первые секунды-минуты второго тайма, получили два гола, и стало тяжелее. ЦСКА откатился к своим воротам и далее играл на контратаках.

Селихов получил травму, было тяжело, одного полевого футболиста я не смог поменять, чтобы далее усилить игру после перерыва», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

«Армейцы», набрав 40 очков, занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые (36) — пятое.

«Бавария» размазала «Боруссию». У Дортмунда нет психологии чемпиона
Чемпион съел лидера без соли. Гнабри и Алаба показали это, празднуя один из голов.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент