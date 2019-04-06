Кононов: «Спартак» хорошо провёл первый тайм, но плохо начал второй

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение со счётом 0:2 в домашнем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Хороший первый тайм, с нашим преимуществом, создавали голевые моменты, которые не реализовали. Плохо вошли в первые секунды-минуты второго тайма, получили два гола, и стало тяжелее. ЦСКА откатился к своим воротам и далее играл на контратаках.

Селихов получил травму, было тяжело, одного полевого футболиста я не смог поменять, чтобы далее усилить игру после перерыва», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

«Армейцы», набрав 40 очков, занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые (36) — пятое.