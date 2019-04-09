Уткин: никто и никогда не предложил бы Федецкому € 2 млн, парень врёт

Известный блогер Василий Уткин в своём «твиттере» прокомментировал заявление защитника «Карпат» Артёма Федецкого, рассказавшего о несостоявшемся переходе в российский клуб.



По словам украинского футболиста, один из московских клубов предложил ему контракт, по условиям которого его годовой оклад составил бы € 2 млн, однако он ответил отказом по политическим соображениям.



«Ха-ха. За политику не скажу, а за экономику – € 2 млн Федецкому никто и никогда бы не предложил ни в России, ни где-нибудь ещё. Парень врёт», — говорится в сообщении Уткина.



Ранее Федецкий играл за киевский «Арсенал», «Харьков», «Шахтёр», «Днепр» и другие клубы. С 2010 по 2016 год 33-летний защитник вызывался в сборную Украины.

Федецкий: московский клуб предложил € 2 млн, думали, я раздвину ножки и рвану