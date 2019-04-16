Гвардиола: я пришёл в «Манчестер Сити» не для победы в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как он относится к ожиданиям, что его команда должна выиграть Лигу чемпионов.

«Поскольку я не выиграл Лигу чемпионов с «Баварией», то люди говорят, что я провалился. Считается, что мои команды терпят неудачу, если не выигрывают Лигу чемпионов.



Я знаю, люди говорят, что я пришёл в «Манчестер Сити», чтобы выиграть Лигу чемпионов, но это не так. Я пришёл сюда, чтобы моя команда играла так, как я хочу.

В «Баварии» за три сезона мы выиграли всё, кроме Лиги чемпионов, и это считается провалом. Что сказать по этому поводу? Я принимаю это. Я знаю это и должен жить с этим, но это небольшая проблема. Это мотивирует меня быть лучше.



Для меня победа в Премьер-лиге — самый важный титул», — приводит слова Гвардиолы The Telegraph.