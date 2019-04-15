Гвардиола: «Манчестер Сити» пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов, я это чувствую

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» выразил уверенность, что «горожане» пройдут в следующую стадию турнира. Напомним, первый матч завершился победой «шпор» со счётом 1:0.



«Единственная причина для паники — это возможный вылет из соревнования. Но я уверен, что мы будем выступать в следующей Лиге чемпионов. Конечно, если мы проиграем в четвертьфинале, нам будет грустно день или два, но у нас всё ещё будет шанс стать чемпионами Англии. Мы сыграем в финале Кубка Англии и вновь окажемся там в следующем году, я уверен.



Если вы спросите меня, что произойдёт, я отвечу, что мы пройдём в полуфинал Лиги чемпионов. Это то, что я сейчас чувствую. Я почувствовал это сразу после первого матча и после того, как пересмотрел игру. Может быть, я ошибаюсь, но я чувствую, что мы будем в полуфинале», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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