Божович: игра была ничейной, но «Динамо» повезло больше

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение своей команды в матче 24-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:1).

«Я думаю, что игра была не очень качественной. Скорее всего, на игроках сказывалось давление турнирного положения. Было мало моментов, мало ударов. Игра была ничейной, но «Динамо» повезло больше, они забили при помощи рикошета. Было трудно отыграться. Кроме стандартов, моментов не было. Красивой игры не получилось», — передаёт слова Миодрага Божовича корреспондент «Чемпионата» Влад Шарай.

Для самарского клуба этот проигрыш стал четвёртым в последних пяти встречах.



«Динамо», набрав 28 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Крылья Советов» (27) — 12-е.