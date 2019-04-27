Хендерсон: «Ливерпуль» доминировал в матче с «Хаддерсфилд Таун»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон дал комментарий после победы со счётом 5:0 в домашнем матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Хаддерсфилд Таун».

«В очередной раз «Ливерпуль» показал блестящую игру. Команды, которые уже потеряли шансы остаться в Премьер-лиге, могут быть опасными, поскольку им нечего терять, но мы отлично начали встречу.

Наша команда забила несколько фантастических голов и сумела не пропустить. Это был хороший вечер. У соперника было несколько угловых и стандартов, но мы с ними справились и продолжили доминировать.

Мы с нетерпением ждём поездки в Барселону на матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Будет непросто, но мы верим в себя и с нетерпением ждём возможности показать, на что мы способны», — приводит слова Хендерсона BBC.

«Ливерпуль», набрав 91 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. На втором месте находится «Манчестер Сити» (89), который ещё не провёл игру 36-го тура. «Хаддерсфилд» (14) занимает последнее, 20-е место.