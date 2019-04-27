Салах — лучший бомбардир в истории «Ливерпуля» в 100 первых играх за клуб

Матч 36-го тура английской Премьер-лиги с «Хаддерсфилд Таун» стал для вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха 100-м за клуб. Об этом сообщает Sky Sports.

Отметившись дублем в этой игре, египтянин довел свой бомбардирский счёт в составе красных до 69 забитых мячей. Больше него в первых 100 играх за «Ливерпуль» не забивал ни один игрок. По этому показателю 26-летний футболист обошёл предыдущих рекордсменов клуба — Роджера Ханта (68 голов) и Сэма Рейбоулда (68).

В «Ливерпуль» Салах перешёл летом 2017 года из «Ромы». Его трансфер обошёлся мерсисайдскому клубу в € 42 млн. В текущем сезоне Салах принял участие в 48 матчах в составе «Ливерпуля», отметился 25 результативными ударами и 13 голевыми передачами.