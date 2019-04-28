«Бёрнли» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:05

Сегодня, 28 апреля, в матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» сыграет с «Манчестер Сити». Встреча состоится на стадионе «Терф Мур» в Бёрнли. Стартовый свисток прозвучит в 16:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ассистентами главного судьи станут Эдвард Смарт и Эдриан Холмс. В роли резервного рефери в этом матче выступит Крейг Поусон.



«Манчестер Сити» набрал 89 очков в 35 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (40) — на 15-м месте в таблице чемпионате Англии. Лидером соревнования на данный момент является «Ливерпуль», набравший 91 очко в 36 матчах. В тройку лидеров входит также «Тоттенхэм» (70).