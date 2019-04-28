Быстров: «Урал» ничего не предпринял, чтобы переломить ход матча с «Уфой»

Бывший полузащитник национальной команды России Владимир Быстров поделился мнением об игре «Урала» в выездном матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:4).

«Безвольно команда провела второй тайм, с глупыми ошибками защитников. Никаких попыток не предприняла, чтобы переломить ход матча», — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».

Первая половина встречи завершилась со счётом 1:1. В начале второго тайма «Уфа» вышла вперёд благодаря реализованному пенальти. На 58-й минуте с поля был удалён защитник «Урала» Сергей Брызгалов, после чего команда из Екатеринбурга пропустила ещё два гола.

«Урал», набрав 33 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Уфа» (25) — 14-е.