Бьельса объяснил, зачем заставил игроков «Лидса» пропустить гол от «Астон Виллы»

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса прокомментировал инцидент, произошедший во время матча 45-го тура Чемпионшипа с «Астон Виллой» (1:1).



В середине второго тайма при счёте 0:0 футболист бирмингемской команды получил травму и упал на газон. Его партнёры стали просить соперников выбить мяч в аут. Один из игроков «Лидса» сделал вид, что готов прислушаться к их призывам, однако вместо этого отдал передачу нападающему, который затем оправил мяч в ворота. На поле моментально завязалась драка, по итогам которой один из футболистов «Астон Виллы» получил красную карточку.



Бьельса отреагировал на инцидент и дал своим подопечным распоряжение позволить противнику беспрепятственно сравнять счёт. К приказу не прислушался лишь защитник «Лидса», попытавшийся помешать забить гол, из-за чего на поле чуть не случилась ещё одна потасовка.



«Мы просто дали сопернику забить ответный гол. Вы всё видели сами. Английский футбол известен своей спортивной составляющей и честностью. Так что мне нужно ничего комментировать в данном случае, подобные ситуации повседневны для Англии», — цитирует Бьельсу Joe.co.uk со ссылкой на Sky Sports.

Видео доступно в «твиттере» Soccer AM.