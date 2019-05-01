Почеттино: в ситуации с Вертонгеном врачи «Тоттенхэма» следовали правилам

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал эпизод в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Аяксом» (0:1), в котором защитник Ян Вертонген после столкновения с партнёром по команде попытался вернуться на поле, но позднее был заменён из-за плохого самочувствия.



«Я не участвовал в этом процессе. Это было решение врача. Важно понимать, что существуют определённые правила, и наш медицинский штаб им следовал. Арбитр спросил про самочувствие Яна, и нам оставалось лишь убрать его с поля, потому что он чувствовал себя нехорошо. Сейчас он в порядке. Уходя со стадиона, он был более расслаблен. Конечно, нужно дальше следить за ним, потому что это был серьёзный удар, но сейчас он чувствует себя нормально.



В первую очередь надо думать и здоровье игрока и защищать его от возможных последствий повреждения. Наши врачи действовали согласно протоколу и решили попробовать вернуть Яна в игру. Конечно, когда стало ясно, что он плохо себя чувствует, мы его заменили. Я был взволнован, потому что для меня здоровье футболистов важнее всего. Если они просят замену, я никогда не сомневаюсь в их словах. В таких ситуациях главные люди – врачи. И я никогда не буду сомневаться в них», — цитирует Почеттино The Guardian.



Врачи разрешили Вертонгену вернуться на поле. А он потерял сознание Здоровья бельгийцу!