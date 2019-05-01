«Бенфика» и «Спортинг» поддержали Касильяса после сердечного приступа

«Бенфика» и «Спортинг» пожелали скорейшего выздоровления голкиперу «Порту» Икеру Касильясу, который перенёс операцию после сердечного приступа.



Напомним, сегодня, 1 мая, 37-летний испанский вратарь почувствовал себя плохо после утренней тренировки и был доставлен в больницу. В клубе сообщили, что жизни Касильяса ничего не угрожает. Позже стало известно, что из-за хирургического вмешательства футболист может завершить карьеру игрока.



«Бенфика» желает Икеру Касильясу скорейшего выздоровления в этот трудный момент. Мы выражаем чувство солидарности и надеемся, что спортсмен преодолеет этот этап. Будь сильным, Икер!" — приводит текст сообщения «Бенфики» A Bola.



«Ты должен поправиться и вернуться на поле как можно скорее! Ты нужен нам и всему португальскому футболу!» — говорится в сообщении «Спортинга».

Касильясу была сделана операция на сердце, он может завершить карьеру