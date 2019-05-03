Сесеньон хочет перейти в «Тоттенхэм», «Фулхэм» потребует за игрока € 40 млн

Полузащитник «Фулхэма» Райан Сесеньон может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.



По словам издания, 18-летний футболист выразил желание перебраться в другую лондонскую команду – «Тоттенхэм Хотспур». Хабвек хочет продолжить жить в западной части столицы Англии и был бы рад поработать с главным тренером «шпор» Маурисио Почеттино, известным своим умением работать с молодыми английскими игроками. Сам «Тоттенхэм» уже долгое время следит за Райаном и хотел бы заполучить его по окончании сезона.



Контракт Сесеньона с «Фулхэмом» рассчитан до лета 2020 года, однако, несмотря на это, «дачники» намерены потребовать за свою юную звезду около £ 35 млн (более € 40 млн).



В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 2 голами и 6 результативными передачами.



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