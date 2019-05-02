«Тоттенхэм» летом не будет тратить много денег на трансферном рынке

Руководство лондонского «Тоттенхэм Хотспур» не планирует выделять много денег на усиление состава команды в предстоящее летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

Состав «Тоттенхэма» остаётся практически неизменным с прошлого сезона. За последние два трансферных окна столичный клуб не приобрёл ни одного футболиста.

Боссы «шпор» надеются, что главный тренер Маурисио Почеттино поможет команде бороться за трофеи в следующей кампании. Ожидается, что летом в клуб прийдут два или три игрока.

«Тоттенхэм», набрав 70 очков, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В Лиге чемпионов «шпоры» дошли до полуфинала. Первый матч состоялся в Лондоне и завершился со счётом 1:0 в пользу амстердамского «Аякса». Ответная игра пройдёт в Нидерландах 8 мая.