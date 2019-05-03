«Валенсия» осудила поведение болельщиков на выездном матче с «Арсеналом»

«Валенсия» выступила с официальным заявлением, осудив поведение группы своих фанатов на первом полуфинальном матче Лиги Европы с «Арсеналом», который накануне состоялся в Лондоне. Болельщики использовали нацистские приветствия и расистские жесты. Также болельщики из Испании показывали нецензурные жесты в адрес поклонником «канониров».

«Мы публично осуждаем и выражаем самое решительное неприятие и нетерпимость к жестам людей, которые, очевидно, никак не представляют фанатов „Валенсии“.В контакте со своими юридическими службами мы работаем над выявлением ответственных лиц, чтобы принять соответствующие дисциплинарные меры, для чего требуется сотрудничество с остальными болельщиками. „Валенсия“ пытается получить информацию о возможных провокациях до указанной конфронтации между людьми из числа болельщиков хозяев поля», — говорится в заявлении на официальном сайте.

Видео доступно в «твиттере» журналиста издания Telegraph.