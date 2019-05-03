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Группа фанатов «Валенсии» использовала нацистские приветствия на матче в Лондоне

Группа фанатов «Валенсии» использовала нацистские приветствия на матче в Лондоне
Футбол / Лига Европы

Группа фанатов «Валенсии» на первом полуфинальном матче Лиги Европы с «Арсеналом», который накануне состоялся в Лондоне, использовала использовала нацистские приветствия и расистские жесты. Также болельщики из Испании показывали нецензурные жесты в адрес поклонником «канониров».

Видео доступно в «твиттере» журналиста издания Telegraph.

Победу во встрече одержали хозяева со счётом 3:1. Счёт в игре на 11-й минуте открыл защитник гостей Муктар Дьякаби. По истечении 14 минут «канониры» не только восстановили равновесие в счёте, но и вышли вперёд. Оба результативных удара в свой актив записал Александр Ляказетт. очку в матче на 90+1-й минуте поставил Обамеянг после паса Зеада Колашинаца. Ответный матч команды сыграют ровно через неделю, 9 мая, на «Месталье».

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