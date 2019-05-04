Лахиялов: против «Зенита» в Грозном всегда повышенные премиальные

Бывший нападающий грозненского «Терека», а ныне «Ахмата» Шамиль Лахиялов поделился мнением о предстоящем матче 27-го тура РПЛ «Ахмат» — «Зенит».

«Защитникам «Ахмата» стоит уделить большое внимание атаке «Зенита». С приходом Азмуна Дзюба стал играть чуть в оттяжке, это очень хорошая связка. Думаю, что питерцы отпразднуют чемпионство всё-таки не в Грозном, а в следующем туре. На мой взгляд, питерцев устроит выездная ничья с «Ахматом» перед домашним матчем с ЦСКА.

Если вспомнить, то «Зенит» не побеждал в Грозном уже несколько лет. «Ахмат» традиционно силён дома и сделает всё для успешного результата. Команда ещё сохраняет теоретические шансы на Лигу Европы, и надо бороться за неё до конца. Да, у питерцев футболисты более высокого класса, но «Ахмат» может взять своё за счёт домашних стен и поддержки болельщиков. К тому же, против «Зенита» в Грозном всегда повышенные премиальные», — цитирует Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».