Клопп: не думаю, что я проклят

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что старается сохранять спокойствие на фоне упорной борьбы с «Манчестер Сити» в английской Премьер-лиге.



«Нет, не думаю, что я проклят. Насколько знаю, я здоров, семья здорова, и я делаю то, что люблю. Это уже делает меня очень счастливым человеком. Делаю всё что могу. Беру то, что могу, а если нет, просто пробую ещё раз, если готов к этому. И я к этому готов. Так и есть — я никогда не был проклят. Не чувствую себя проклятым, хотя это интересное слово.



Не думаю, что кто-то должен выигрывать больше, чем другие. Просто прилагаю все силы. Если смогу выиграть, значит, так тому и быть. Если нет, то нет. Я не готов позволить неудачам сломить меня. Никогда не был таким», — приводит слова Клоппа Mirror.

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