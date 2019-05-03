Клопп: сыграть «Золотой матч» с «Манчестер Сити» было бы здорово

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о возможном «Золотом матче» в английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити».

Проведение дополнительного матча в АПЛ возможно в том случае, если обе команды завершат сезон с одинаковыми количеством очков и разницей забитых и пропущенных мячей.

«Это возможно? Ух ты, я не думал об этом, если честно. Сыграть „Золотой матч“ с „Манчестер Сити“ было бы здорово. Впрочем, я не думаю, что это возможно», — приводит слова Клоппа Mirror.

После 36 туров «Манчестер Сити», набрав 92 очка, лидирует в турнирной таблице АПЛ. Разница мячей у «горожан» составляет 90-22. «Ливерпуль» (91) с разницей мячей 84-20 занимает второе место.

В следующем туре «Манчестер Сити» на своём поле сыграет с «Лестер Сити». Встреча состоится 6 мая. «Ливерпулю» предстоит гостевая игра с «Ньюкасл Юнайтед», которая пройдёт 4 мая.