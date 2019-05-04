Хави возглавит «Аль-Садд»

Легенда «Барселоны» Хави станет главным тренером катарского «Аль-Садд», за который он сейчас и выступает. Об этом в своём "твиттере" сообщил журналист испанского издания AS Хави Мигель.

По информации источника, 39-летний полузащитник, на днях объявивший о завершении карьеры игрока по окончанию текущего сезона, уже подписал тренерский контракт с клубом сроком до 2020 года.

В «Аль-Садд» Хави перешёл летом 2015 года из «Барселоны» в качестве свободного агента. Всего в составе своего нынешнего клуба он сыграл 84 матча, забил 22 мяча и отдал 28 результативных передач. За «Барселону» футболист играл в период с 1998 по 2015 годы. Со своими 769 матчами он является рекордсменом по количеству проведённых матчей за каталонский клуб.