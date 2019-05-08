Ловрен: перед игрой с «Барселоной» Клопп произнёс потрясающую речь

Хорватский защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0).

«Поздравляем Клоппа. Перед игрой он произнёс потрясающую речь. Это было нечто невероятное, он смог поднять наш дух. Это было просто: «Верьте! Помните, что мы можем это сделать». Но это было то, чего мы никогда раньше не слышали.



Он сказал: «Парни, поверьте. Даже если мы не забьём в первые 15, 20 минут, верьте, что мы можем забить на 65-й, 66-й, 67-й минуте. За нами „Энфилд“. Мы можем это сделать», — приводит слова Ловрена Daily Express.

Напомним, что «Ливерпуль» победил «Барселону» по сумме двух встреч со счётом 4:3. В финале мерсисайдцы сыграют с победителем пары «Аякс» — «Тоттенхэм Хотспур» (первый матч — 1:0).