Клопп — о чемпионской гонке с «Манчестер Сити»: ещё ничего неясно

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что в матче заключительного тура АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» способен отобрать очки у «Манчестер Сити».

«Кажется, все считают, что мы обыграем „Вулверхэмптон“, и, судя по всему, все на 100% уверены, что „Манчестер Сити“ победит „Брайтон“. Но мне кажется, что „Брайтон“ уже удивил, сыграв с „Арсеналом“ в Лондоне вничью — 1:1. Это было впечатляюще. И сейчас, не чувствуя какого-либо давления, „Брайтон“ способен продемонстрировать хорошую игру. Они знают, что в игре с „Манчестер Сити“ им придётся много обороняться. Это футбол. Но единственное, о чём думаю, так это о матче с „Вулверхэмптоном“. Ещё ничего неясно», — цитирует Клоппа Goal.

Перед последним туром «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая «Ливерпуль» на 1 очко.