Клопп: победа над «Барселоной» стоит больше, чем «серебро»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что в текущем сезоне он показал себя лучшего и выложился на 100%.

«Кардиохирургические операции гораздо важнее, но я не думаю, что люди хотят читать столько же о кардиохирургических операциях, сколько и о футболе. Это понятно. Не только я, мы все должны максимально использовать те обстоятельства, которые имеются. Если в итоге всё приведёт к нашему „серебру“, то замечательно, но мы не можем сделать больше.

Если люди будут судить меня за то, что я не выиграл что-то в прошлом или что-то выиграю в будущем, я не смогу это изменить. Всё, что я могу сделать, это сделать всё возможное для побед, и я на 100% уверен в себе. Я делаю всё возможное. Это не идеальная картина, но это был лучший я, и я не могу сделать больше. Это всё, что меня беспокоит.

Этот сезон был полон чудесных моментов, прекрасных моментов в целом. Ожидание игр, наслаждение играми и прошлый вторник, всё это до сих пор было похоже на вишенку на торте. Это именно та картина, которую мы хотим представить внешнему миру — это «Ливерпуль». Это всё возможно здесь, это возможно в этом клубе и в этом городе с этими болельщиками. Такой момент, как победа над «Барселоной» стоит больше, чем «серебро», — цитирует Клоппа Daily Mail.